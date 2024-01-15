Uutisuomalainen: финны хотят запретить сделки с недвижимостью для русских

В Минобороны Финляндии выступили с намерением полностью запретить сделки с недвижимостью, которые так или иначе связаны с Россией. Слова министра обороны страны Антти Хяккянена приводит местное издание Uutisuomalainen в понедельник, 15 января.

По данным СМИ, Хяккянен заявил следующее: сейчас ведется активная работа, направленная на полный запрет сделок с недвижимостью для русских и с русским происхождением. На данный момент, по словам главы финского Минобороны, выбираются и подбираются верные юридические решения.

Судя по всему, речь идет об ужесточении условий лицензирования подобных сделок для компаний и лиц и из тех стран, которые находятся за пределами Евросоюза и ЕЭЗ. Новые решения будут приниматься весной текущего года.

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