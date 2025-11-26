«Минск снова готов»: Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска вновь выступить площадкой для диалога по урегулированию ситуации на Украине. С соответствующей инициативой он выступил во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным подтвердил готовность Белоруссии предоставить свою столицу для возобновления мирного процесса. Он подчеркнул, что Минск всегда открыт для такого диалога, если у сторон возникнет соответствующее желание.

Минск уже выступал площадкой для контактов между представителями России и Украины на ранних этапах кризиса. Такая инициатива позволяет Белоруссии усилить свою роль в региональной политике, позиционируя себя как нейтрального посредника. В Кремле пока публично не прокомментировали это конкретное предложение, что оставляет пространство для дальнейших дипломатических маневров.

Ранее Лукашенко предрек скорое окончание СВО.