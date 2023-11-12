Reuters: ХАМАС внезапно приостановило переговоры об освобождении заложников

Как сообщает агентство со ссылкой на палестинского чиновника, причиной блокирования диалога в переговорном процессе стала ситуация вокруг больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив согласен на приостановку огня в Газе.

«ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аль-Шифа», — цитирует материал агентства РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».