«Им запрещено говорить о службе»: чем теперь занимается генерал Суровикин

Генерал Сергей Суровикин, исчезнувший несколько месяцев назад и лишившийся должности в Объединенной группировке войск на Украине, вдруг объявился в алжирской мечети, а затем — в подмосковном храме. На вопросы о том, где он служит теперь, военный отвечать отказывается.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий поделился с нами мнением, чем на сегодняшний день занимается генерал Суровикин.

Почему молчит?

По словам эксперта, Сергей Владимирович может продолжать службу Отечеству не только в иной должности, но и вовсе в другом ведомстве.

«Я думаю, должность его может быть связана либо с ФСБ, либо с военной разведкой. Не управляющий, эти имена известны даже из открытых источников, но какую-то работу предложить могли. Им как раз запрещено распространяться, говорить о своей службе, поэтому Суровикин может молчать», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС ]

Опыт есть

Работа в ФСБ, отметил Галицкий, больше связана с гражданской безопасностью и преступностью, а Суровикин — человек военный. Поэтому более вероятен вариант именно с разведкой, но его богатый опыт мог бы пригодиться во всех смежных сферах.

«У него богатый военный опыт, в том числе актуальный — управление в рамках СВО. На последней должности он как раз имел дело с разведданными, выслушивал доклады разведчиков перед принятием решений. Поэтому и мог получить назначение в подобной области», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ.