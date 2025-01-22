Иммиграционная служба США начала отлов нелегальных мигрантов

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) уже приступила к поиску и задержанию мигрантов, нелегально находящихся на территории страны.

Все они будут депортированы, заявил в интервью телеканалу CNN куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.

Выдворение нелегалов из страны сейчас является приоритетной задачей для сотрудников ICE, добавил он.

Хоман отметил, что сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов, имеющих судимость и представляющих угрозу общественной безопасности.

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