Иммиграционная служба США начала отлов нелегальных мигрантов
США приступили к отлову нелегалов
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Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) уже приступила к поиску и задержанию мигрантов, нелегально находящихся на территории страны.
Все они будут депортированы, заявил в интервью телеканалу CNN куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.
Выдворение нелегалов из страны сейчас является приоритетной задачей для сотрудников ICE, добавил он.
Хоман отметил, что сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов, имеющих судимость и представляющих угрозу общественной безопасности.
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