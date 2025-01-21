Глава российского МИД высказался о первых словах Трампа по внешней политике

Слова президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда соглашений международного характера говорят о том, как именно он будет продвигать интересы Штатов в мире. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

По заявлению главы ведомства, принятые решения указывают на тактику США на мировой арене и отметил, что интерес Вашингтона никогда не изменялся независимо от того, представитель какой из двух партий находится у власти.

«Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента», — обратил внимание Лавров.

После инаугурации Трамп подписал порядка большое количество различных указов и распоряжений. В частности, стало известно о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что в Штатах вновь будет применяться смертная казнь. Подобная мера наказания грозит людям, совершившим особо тяжкие преступления, а также нелегальным мигрантам, уличенным в тяжких преступлениях.