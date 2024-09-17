СМИ: бюро Нацсобрания Франции одобрило импичмент Макрона

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции, предусматривающий начало процедуры импичмента президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Le Parisien.

«Бюро Национального собрания утвердило начало процедуры отстранения Макрона от власти», — передает издание.

Как следует из материала, бюро считается высшим коллегиальным органом нижней палаты, где на сегодняшний день 12 из 22 его членов состоят в партиях левого толка. С инициативой об объявлении импичмента выступила «Непокорившаяся Франция».

РИА Новости уточняет, что левая партия одержала победу на выборах в парламент, однако ее исключили из участников формирования правительства страны.

Ранее сообщалось о том, что в Париже предстанут перед судом женщины, усомнившиеся в половой принадлежности жены Эммануэля Макрона. Первую леди фигурантки назвали мужчиной. Одна из француженок обосновала эту позицию в письменном виде, а другая принялась тиражировать данную информацию посредством интернета.