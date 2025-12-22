Импичмент Трампу в 2026 году: республиканцев призвали сохранить большинство в Конгрессе

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в эфире на одном из видеохостингов, что президенту Дональду Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года.

Выступление спикера палаты представителей Майка Джонсона на мероприятии организации Turning Point USA прозвучало как боевой клич для сторонников республиканцев. Он прямо заявил, что политические оппоненты, которых он назвал «левыми силами», намерены устроить «абсолютный хаос» и инициировать процедуру импичмента против Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в Конгресс в 2026 году.

По словам Джонсона, демократическая партия, по его мнению, оказалась под контролем «марксистов», чья цель — демонтировать традиционные американские ценности и курс нынешнего президента. Единственным способом предотвратить этот сценарий спикер видит в сохранении республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Джонсон призвал избирателей активно поддерживать сторонников Трампа на предстоящих промежуточных выборах, которые часто определяют баланс сил в Вашингтоне и влияют на возможность запуска процедур против президента. Таким образом, 2026 год может стать решающим не только для партийного расклада, но и для политического будущего самого Трампа.

Ранее Дональд Трамп признался в полном равнодушии к женской красоте.