Имущество экс-замначальника управления Минобороны РФ Васенина арестовали

Имущество на сумму свыше 200 млн руб., принадлежащее бывшему заместителю начальника управления Министерства обороны РФ Олегу Васенину, арестовали в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, уголовное дело против Васенина возбуждено за хищение государственных средств в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что в 2022 году экс-чиновник курировал исполнение контракта, подписанного с ООО «Транслом», на приемку вторичного сырья. В рамках реализации данной сделки Васенин предоставил ложные документы и завышал стоимость сырья, что привело к растрате государственных денег в размере более 240 млн руб.

Суд уже накладывал арест на имущество Васенина на сумму свыше 31 млн руб., однако в ходе следственных мероприятий были выявлены дополнительные активы.

Ранее сообщалось, что активы собственников танкеров «Волгонефть», затонувших в декабре 2024 года в Керченском проливе, арестовали.