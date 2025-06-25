Имущество фигурантов дела о затонувших танкерах попало под арест

Активы руководящего состава компании «Кама Шиппинг», которая была собственником танкеров, затонувших в Керченском проливе, подверглись аресту. Об этом сообщило РИА Новости.

В рамках судебного разбирательства у одного из участников дела конфисковали земельный надел в Перми, занимающий 577 кв. м, оцененный примерно в 755 тыс. руб., участок земли в Пермском крае, превышающий 2,4 тыс. кв. м, стоимостью 194 тыс. руб., а также квартиру в Перми площадью 60 кв. м.

У второго фигуранта под арест попали жилая и коммерческая недвижимость, расположенная в Перми. В перечень изъятого имущества также включен автомобиль марки Lada Xray с идентификатором GAB130.

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе.