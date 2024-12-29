Инаугурация шестого президента Грузии состоится 29 декабря

Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента страны сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 29 декабря, в Грузии состоится инаугурация шестого президента страны Михаила Кавелашвили.

Церемония инаугурации Кавелашвили будет проходить в здании парламента. Отмечается, что ее продолжительность составит 40 минут.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне инаугурации своего преемника отказалась покидать резиденцию и осталась там ночевать.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента Саломе Зурабишвили о возможности уголовного преследования в случае ее решения инициировать новые парламентские выборы.