Инаугурация шестого президента Грузии состоится 29 декабря
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В воскресенье, 29 декабря, в Грузии состоится инаугурация шестого президента страны Михаила Кавелашвили.
Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента страны сообщает РИА Новости.
Церемония инаугурации Кавелашвили будет проходить в здании парламента. Отмечается, что ее продолжительность составит 40 минут.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне инаугурации своего преемника отказалась покидать резиденцию и осталась там ночевать.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента Саломе Зурабишвили о возможности уголовного преследования в случае ее решения инициировать новые парламентские выборы.