Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии отметили, что европейские члены НАТО не смогут справиться с Россией без участия США. Об этом со ссылкой на глав государств Александра Стубба, Эдгара Ринкевича и Кристена Михала сообщило агентство Independent.

Отмечается, что эти страны призвали союзников значительно увеличить свои расходы на оборону, подчеркнув необходимость повышения готовности к возможным военным конфликтам с РФ.

«НАТО "не готова" сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается в материале агентства, неспособность Европы к самозащите влияет не только на региональную безопасность, но и оказывает негативный эффект на выделение военной помощи Украине. Некоторые страны НАТО не готовы предоставить необходимое вооружение, а европейская оборонная промышленность сталкивается с проблемами в производстве достаточного количества военных ресурсов.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что НАТО потребовало от Владимира Зеленского прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца.