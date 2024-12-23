НАТО потребовало от Зеленского прекратить критику канцлера ФРГ Шольца

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить публичные «выпады» в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Рютте заявил, что критика, которую высказывает Зеленский, является нечестной и не способствует укреплению единства среди союзников Украины.

Зеленский не раз высказывал недовольство действиями Шольца, особенно в свете отказа немецкого правительства предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Также украинский лидер критиковал канцлера за звонок президенту РФ Владимиру Путину, расценивая это как признак слабости при поддержке Украины.

Представители России не раз заявляли, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта. Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявлял, что страны Запада «играют с огнем», поставляя ВСУ свое оружие.

Ранее сообщалось, что Бундестаг проголосовал против доверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и открыл дорогу к досрочным парламентским выборам.