Индия официально заявила о намерении провести Олимпиаду 2036 года
Индия подала заявку в МОК на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Фото: [pxhere.com]
Индия официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2036 году, сообщило агентство IANS.
Отмечается, что соответствующее письмо в международную организацию направил Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии.
Глава индийского правительства Нарендра Моди ранее заявлял, что Индия сможет стать «хозяйкой» Олимпийских игр, подчеркнув, что это событие будет способствовать экономическому росту и социальному прогрессу в стране. По словам Моди, проведение Олимпиады откроет новые возможности для молодежи и станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры Индии.
Как пишет источник, письмо направлено в специальный комитет МОК, который занимается проведением переговоров с претендентами на проведение Олимпийских игр. После завершения этих переговоров исполнительный комитет МОК примет окончательное решение о том, какая страна станет столицей международных соревнований.
Заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года ранее уже подали Мексика, Индонезия и Польша.
Ранее сообщалось, что жители индийской деревни собрались молиться за победу Камалы Харрис на выборах в США.