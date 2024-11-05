Индия официально заявила о намерении провести Олимпиаду 2036 года

Индия официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2036 году, сообщило агентство IANS.

Отмечается, что соответствующее письмо в международную организацию направил Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии.

Глава индийского правительства Нарендра Моди ранее заявлял, что Индия сможет стать «хозяйкой» Олимпийских игр, подчеркнув, что это событие будет способствовать экономическому росту и социальному прогрессу в стране. По словам Моди, проведение Олимпиады откроет новые возможности для молодежи и станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры Индии.

Как пишет источник, письмо направлено в специальный комитет МОК, который занимается проведением переговоров с претендентами на проведение Олимпийских игр. После завершения этих переговоров исполнительный комитет МОК примет окончательное решение о том, какая страна станет столицей международных соревнований.

Заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года ранее уже подали Мексика, Индонезия и Польша.

Ранее сообщалось, что жители индийской деревни собрались молиться за победу Камалы Харрис на выборах в США.