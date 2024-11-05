Жители индийской деревни собрались молиться за победу Харрис на выборах в США

В деревне Туласендрапурам в Индии будут молиться за победу Камалы Харрис на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В деревне Туласендрапурам, которая находится в штате Тамилнад на юге Индии, в местном храме выгравированы имена Харрис и ее деда. Они являются выходцами из этого населенного пункта. Местные жители считают, что Камала Харрис может стать первой женщиной-президентом США. По этой причине они желают ей успеха и планируют молиться за нее.

«Во вторник утром в храме будет специальная молитва. Если она победит, последуют празднества», — указал представитель деревни.

Ранее о выборах в Америке и их последствиях высказался президент Сербии Вучич. Он считает, что они станут судьбоносными для всего мира, так как во многом определят его будущее. По их итогам либо воцарится мир, либо наступит новая война.