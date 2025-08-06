Индия осудила новые пошлины США и назвала их необоснованными

В Министерстве иностранных дел Индии оценили новые дополнительные пошлины США, которые были введены указом Трампа. Американские действия назвали несправедливыми. От лица индийского внешнеполитического ведомства заявление сделал Рандхира Джайсвала, его слова привело РИА Новости.

Дипломат сообщил, что импортируя нефть из России Индия пытается обеспечить энергетическую безопасность для 1,4 млрд жителей своей страны. Эти действия основаны на рыночном факторе. В то же время США вводят новые пошлины за то, что страна обеспечивает собственные интересы.

«Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — указал он.

Джайсвала добавил, что Индия предпримет усилия для обеспечения собственных государственных интересов.

Ранее уже сообщалось, что США ввели дополнительные таможенные пошлины размером в 25% на всю индийскую продукцию, которая ввозится на американскую территорию. Такой указ подписал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. В качестве причины для такого шага указан импорт нефти из России. Индия импортирует этот энергоноситель прямо либо косвенно, и по этой причине против нее вводятся дополнительные таможенные пошлины.