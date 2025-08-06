Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин для Индии за покупку нефти у России

США ввели дополнительные таможенные пошлины размером в 25% на всю индийскую продукцию, которая ввозится на американскую территорию. Такой указ подписал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, и об этом сообщил ТАСС.

При введении новых пошлин в качестве причины для такого шага указан импорт нефти из России. Индия импортирует этот энергоноситель прямо либо косвенно, и по этой причине против нее вводятся дополнительные таможенные пошлины.

«Товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%», — говорится в указе.

В документе подчеркнуто, что в дальнейшем могут быть приняты подобные меры и против других стран, которые импортируют нефть из России.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.