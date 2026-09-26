«Небо под замком». ПВО сбили 105 беспилотников над шестью регионами и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили над шестью регионами страны и Черным морем 105 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, Крымом, Краснодарским краем, а также акваторией Черного моря.

Утром 25 сентября массированная атака беспилотников была зафиксирована в Пермском крае.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили семь дронов на подлете к Москве.