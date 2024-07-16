Индийский МИД вызвал к себе посла Украины из-за высказываний Зеленского

Министерство иностранных дел Индии вызвало к себе представителя Украины и выразило ему недовольство публичными высказываниями Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Ранее украинский лидер Зеленский раскритиковал встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина. Он назвал ее ударом по усилиям решить конфликт на Украине мирным путем. Вслед за этим последовал демарш индийского правительства. Оно вызвало в министерство внутренних дел украинского посла и выразило ему недовольство и обеспокоенность подобными выходками.

Помимо этого Индия отложила очередное совещание, которое должна была провести украино-индийская группа по развитию культурных связей между двумя государствами.

Ранее зарубежная пресса очень высоко оценила заключенный проект по строительству Россией атомных электростанций на индийской территории. Обозреватели считают, что достигнутые договоренности между двумя странами выводят отношения между ними на новый уровень.