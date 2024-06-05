Индийский премьер и его правительство подали в отставку по итогам выборов

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, во время встречи подал в отставку. Он подал заявление и от себя, и от лица кабинета министров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на секретариат индийского лидера.

Премьер Нарендра Моди встретился сегодня с индийским президентом Драупади Мурму и вручил ей прошение об отставке как от самого себя, так и от всего правительства, которое он возглавляет.

«Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу», - заявили в секретариате.

Теперь Моди и его министрам предстоит выполнять прежние обязанности до того момента, пока не будет сформировано новое правительство. Это стандартная процедура при смене кабинета министров. Ее приходится пройти индийским властям из-за того, что партия Моди под названием «Бхаратия джаната парти» не сумела на прошедших выборах набрать большинство в парламенте. Она получила только 240 депутатских мандатов, в то время как надо было собрать 272 места.

Ранее эксперты выразили мнение, что Индия откажется от участия в саммите по Украине, который будет проходить в Швейцарии. По их мнению, у Дели есть более насущные заботы, чем ввязываться в европейские разбирательства, которые его не особо касаются.