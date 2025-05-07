Индийский премьер отменил свои поездки в Хорватию, Норвегию и Нидерланды

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, отменил все свои зарубежные визиты. Это произошло на фоне очередного обострения отношений с Пакистаном. Об этом сообщил телеканал News18.

На следующей неделе Моди должен был отправиться в Хорватию, Норвегию и Нидерланды. В частности, ему предстояло принять участие в саммите под названием India — Nordic Summit. Теперь же объявлено, что он не будет покидать страну, а все поездки отменяются.

Причины такого решения не названы. Журналисты отметили, что все это происходит на фоне обострения отношений с Пакистаном, в приграничных регионах ведется стрельба, а индийская армия нанесла удары по некоторым пакистанским территориям. В связи с этим внимание индийского лидера сместилось с внешней политики на проблемы, возникшие в регионе.

Ранее сообщалось, что российский президент Путин провел телефонный разговор с Моди. Он передал глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью мирных граждан и заявил о всесторонней поддержке усилий Индии в противодействии терроризму.