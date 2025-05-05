Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

После трагического инцидента, произошедшего 22 апреля в Пахалгаме, расположенном в союзной территории Джамму и Кашмир, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Информацию об этом распространил Рандхир Джайсвал, официальный представитель Министерства иностранных дел Индии, через свой аккаунт в соцсети X.

По словам представителя ведомства, инициатором звонка выступил российский лидер, который выразил решительное неприятие террористической атаки в Пахалгаме. Путин передал глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью мирных граждан и заявил о всесторонней поддержке усилий Индии в противодействии терроризму.

Стороны подтвердили неизменную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-индийского сотрудничества в рамках «особого и привилегированного стратегического партнерства», подчеркнул Джайсвал.

Премьер-министр Моди воспользовался случаем, чтобы передать поздравления президенту Путину в связи с предстоящим 80-летием Победы и пригласил его посетить Индию для участия в ежегодном саммите, запланированном на более поздний срок в текущем году, добавил представитель МИД Индии.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президент Путин принял приглашение премьер-министра Моди и выразил готовность посетить Индию с визитом.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Индии Сингх может не посетить парад Победы.