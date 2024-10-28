Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

Индонезийские власти приняли решение о запрете продаж новейших смартфонов Apple Inc., iPhone 16, на территории страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Основной причиной этого запрета стало невыполнение компанией PT Apple Indonesia инвестиционных обязательств, установленных местным законодательством.

Согласно требованиям, для продажи iPhone 16 в Индонезии Apple должна была инвестировать 1,71 трлн индонезийских рупий (около $108,7 млн), однако текущий объем инвестиций оказался ниже необходимых на 240 млрд рупий.

Местные власти активно поддерживают развитие местной промышленности и стремятся сократить зависимость от импорта. Зарубежным компаниям, желающим вести бизнес в стране, необходимо выполнить определенные требования по использованию местных продуктов и услуг. Отмечается, что это может выражаться в инвестициях или найме местного персонала.

Запрет распространяется только на продажи iPhone 16 внутри страны. Устройства, приобретенные за пределами Индонезии, не подпадают под ограничение. По данным WSJ, индонезийский рынок смартфонов остается привлекательным для потребителей благодаря росту численности и уровня доходов населения.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт (НСПК) представила концепт технологии оплаты через iPhone без Apple Pay.