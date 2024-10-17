НСПК представила концепт технологии оплаты через iPhone без Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) представила концепт технологии «Волна», которая позволит пользователям смартфонов на Android и iOS осуществлять платежи беcконтактным способом. В планах НСПК — интегрировать эту технологию в приложения банков в будущем, сообщил «Коммерсантъ».

«Пока представлен только прототип решения. «Волна» легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта», — сказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

По его словам, использование «Волны» позволит владельцам устройств на iOS совершать покупки «привычным бесконтактным способом». Технология «Волна» может быть внедрена в банковские приложения или платежные сервисы и функционирует даже в офлайн-режиме.

Она эффективно работает с новыми типами платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth, и позволяет проводить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, чем это возможно с NFC. При этом работоспособность не будет зависеть от угла расположения смартфона.

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