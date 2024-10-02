Как сообщили в статье каирского экономического исследователя Ахмеда Аделя для InfoBRICS, именно стремление Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией может спасти украинцев от тяжелой зимы.

«Только изъявление Зеленского достигнуть соглашения с Москвой позволит избежать суровых зимних трудностей для населения, однако политик не демонстрирует серьезных намерений в этом направлении», — отмечается в статье.

Адель также подчеркивает, что власти Киева обеспокоены долгими периодами холодов и отключениями электроэнергии, поскольку это может деморализовать ту часть населения, которая все еще против мирных переговоров с Россией.

25 сентября Владимир Зеленский в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил о полной уничтоженности всех украинских теплоэлектростанций.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Борис Джонсон провоцирует НАТО на вовлечение в конфликт с Россией.