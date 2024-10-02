Захарова: Джонсон провоцирует НАТО на вовлечение в конфликт с Россией

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который предложил предоставить Украине членство в НАТО до завершения текущего конфликта, подстрекает к активному вмешательству альянса в противостояние с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее в статье для журнала Spectator Джонсон призвал к немедленному приему Украины в НАТО.

Он считает, что можно распространить действие пятой статьи Североатлантического договора на всю территорию, контролируемую Киевом, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

По мнению Джонсона, этот шаг позволит также поддержать «право» Украины на возвращение утраченных территорий.

С его точки зрения, принятие Украины в НАТО послужит «решающим сигналом для Кремля».

«Такие провокационные высказывания — это не что иное, как подстрекательство к открытому вовлечению НАТО в военное противостояние с Россией. Бориса Джонсона не волнуют последствия», — отметила Захарова

Она подчеркнула, что экс-премьера, в принципе, не интересует судьба миллионов людей, упомянув его циничные действия в 2022 году, которые сорвали переговоры между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что политолог Марков назвал причины обострения ирано-израильского конфликта и его последствия.