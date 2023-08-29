Информация о гибели ребенка при обстреле поселка Климово не подтвердилась

Губернатор Брянской области Александр Богомаз не подтвердил информацию о гибели ребенка в поселке Климово после обстрела ВСУ.

Ранее глава региона сообщил в своих соцсетях, что в результате обстрела со стороны Украины погибли мирные жители, в том числе ребенок.

«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей – мужчина 2003 года и женщина 1994 года (рождения – прим. ред.). Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз.

Губернатор Брянской области добавил, что экстренные службы продолжают работать на месте.

Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей населенного пункта не покидать свои дома и не перемещаться по улицам в целях безопасности.

29 августа Минобороны РФ сообщило о сбитом в небе в Брянской области беспилотнике. По данным ведомства, его дрон уничтожила система противовоздушной обороны.

С начала СВО на Украине приграничные территории России регулярно обстреливаются со стороны ВСУ. Больше всего от ударов со стороны украинской армии страдаю жители Белгородской области. Также под удар попадают Брянская и Курская области.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин к ее главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России.