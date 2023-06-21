«Информационный гвоздь вбивают событийным молотком»: сможет ли Собянин остаться мэром Москвы

В день рождения Сергея Собянина, действующего мэра Москвы, мы разобрались, есть ли у политика серьезные соперники на грядущих выборах. Эксперт оценил ход избирательной кампании именинника и возможности конкурентов.

Заведующий лаборатории «Политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ им. К.Г. Разумовского Петр Ханас считает, что москвичи вновь выберут Сергея Семеновича.

«Текущая избирательная кампания конкурентная, демократическая и открытая. Тем не менее, несмотря на существующую конкуренцию, действительно серьезных соперников для Собянина на сегодняшний день нет», — отмечает Ханас.

Как говорит политолог, мэр приложил для этого много усилий и действовал по канонам политической науки. Не успели закончится предыдущие выборы — чиновник начал готовиться к следующим. Грамотно и последовательно Собянин формировал потребности и предпочтения избирателей.

«Как говорят политтехнологи, информационный гвоздь вбивают в голову электората событийным молотком. Причем в случае Сергея Семеновича все события отражают реальную деятельность мэра. Москва стала образцом для всей России по социальной политике, инфраструктуре и уровню жизни», — сказал политолог журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В прошлый раз на выборах Собянин набрал почти 70% голосов. Как говорит Ханас, если мобилизационная работа соратников мэра пройдет успешно, то Сергей Семенович сможет улучшить результат.

О главном конкуренте Собянина на выборах читайте здесь.