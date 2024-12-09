Инициатива Финляндии о выходе из Конвенции о запрете мин дошла до парламента

В День независимости Финляндии открыли голосование за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. После подсчета результатов инициатива набрала 50 тысяч подписей, что позволило продвинуть документ на рассмотрение в парламент.

Вопрос о выходе из конвенции поднял Янне Яаккола, командующий силами обороны Финляндии. Авторами документа стали экс-министр обороны Юсси Ниинисте, депутат Европарламента Мика Аалтола, ученый из Института внешней политики Анри Ванханен и многие другие заинтересованные лица, включая бывших дипломатов. После выдвижения инициативны в Минобороны обещали проанализировать обстановку и подготовить доклад о необходимости противопехотных мин.

Как отмечает РИА Новости, финский президент Александр Стубб подтвердил, что в стране рассматривают выход из Оттавской конвенции. Ситуацию связали с угрозами со стороны России, хотя в Москве неоднократно это опровергали. Кроме того, указывали финской стороне на активность натовских сил у границ, что также вызвало вопросы.

Выход из Оттавской конвенции позволит Финляндии снять запрет на использование противопехотных мин. Действия объяснили не только защитой собственных границ, но и помощью Украине.