Инициативы жителей Подмосковья могут стать основой изменения российского законодательства

Инициативы жителей Московской области могут лечь в основу изменения законодательства России, рассказала руководитель Общественной приемной кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Подмосковье Екатерина Артемова.

Она подчеркнула, что граждане всегда обращаются к кандидатам с различными инициативами, которые, как правило, затем становятся частью предвыборной программы, реализуемой в последующие годы.

«К нам может обратиться любой гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, а также из нашей большой, огромной Московской области, из любого муниципалитета, с любым вопросом, наказом, который мы будем формировать, перенаправлять нашему кандидату», — отметила Екатерина Артемова.

Руководитель Общественной приемной кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Московской области добавила, что ограничений по числу предложений от одного человека нет.

Обратиться в Общественную приемную могут все желающие до марта этого года. Гражданам подскажут, как правильно сформулировать инициативу, сотрудники приемной также помогут заполнить специальный бланк. Екатерина Артемова подчеркнула, что все самые актуальные вопросы, которые волнуют жителей, лягут в основу предвыборной программы.

Общественная приемная кандидата в президенты России Владимира Путина в Подмосковье открылась в январе текущего года. Она находится в Красногорске на бульваре Строителей, дом 4, корпус 1. В здании приемной создана доступная среда для маломобильных граждан.

График работы Общественной приемной — со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.

Напомним, что в регионе также продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации. В настоящее время Владимира Путина поддержали уже свыше 2,5 миллиона россиян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активное участие в жизни региона.