Иностранная мафия преследует угрозами россиянку после ее возвращения из плена в Мьянме

Вернувшаяся в Россию 21-летняя Мадина продолжает опасаться за свою жизнь из-за угроз со стороны зарубежных преступных группировок. Девушка провела шесть месяцев в трудовом рабстве в Мьянме, где ее принуждали к участию в мошеннических схемах. Несмотря на успешное освобождение, гангстеры пообещали расправиться с ней в случае разглашения подробностей работы подпольного кол-центра. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

История похищения жительницы Екатеринбурга началась прошлым летом с заманчивого предложения о работе моделью с доходом в $5 тыс. ежемесячно. Девушку нелегально переправили через границу на лодке, после чего она оказалась на закрытой территории в Мьянме. В плену россиянка стала свидетелем убийств иностранных сотрудников и подвергалась жестокому обращению. По словам близких и правозащитников, пленных содержали в антисанитарных условиях, ограничивали в еде и применяли физическую силу.

Положение заложников резко ухудшилось после того, как информация о происходящем внутри центра просочилась в СМИ из-за гибели гражданки Беларуси Веры Кравцовой. Все это время Мадина старалась не пугать мать и присылала шаблонные сообщения о том, что ее дела в порядке. Родственники узнали правду о реальном положении дел только из новостных сводок.

Освобождение девушки стало возможным благодаря скоординированной работе российских дипломатов и полиции Таиланда и Мьянмы. После пребывания в миграционном центре Мадину передали представителям посольства для отправки на родину. Сейчас пострадавшая отказывается от любого общения с прессой, так как преступники вышли на связь еще до ее вылета из региона и потребовали полного молчания.



