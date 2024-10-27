Иностранцам разрешили занимать офицерские должности в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому иностранные граждане имеют право занимать офицерские должности в украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Данный документ Верховная рада приняла 10 октября.

Ранее иностранные военные имели право занимать должности рядовых и сержантов. Теперь они будут допущены к командованию ВСУ.

Также офицерские должности смогут также занять уволенные в запас граждане союзных Украине государств, отметил замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов.

Предполагается, что это позволит компенсировать дефицит офицерских кадров в армии, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что США не говорят Зеленскому о неосуществимости «плана победы».