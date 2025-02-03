Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в разговоре с РИА Новости заявил, что Финляндия плюнула в сторону России, создав и одобрив «русофобскую» инструкцию для наемников, желающих поступить в ВСУ.

Кости Хейсканен уверен, что в скором времени Финляндия будет превосходить страны Балтики по уровню русофобии. По его словам, инструкции для наемников на сайте финского МИД стали тревожным сигналом.

Обозреватель считает, что происходящее переходит границы и Финляндии недалеко до создания ТЦК по украинскому примеру. То есть, забирать на передовую смогут всех без разбора, как это неправомерно делают при киевском режиме.

«Конечно, это очень тревожный звонок. И плевок в Российскую Федерацию, потому что такое заявление не сделать в других западных странах, это не поощряется. А здесь получается, что на правительственном уровне дан зеленый свет», — заявил Кости Хейсканен.

Отметим, что инструкции финского МИД написаны для «добровольцев», желающих поступить в ряды ВСУ. При этом ведомство отметило, что не поощряет наемническую деятельность, хотя она и не противоречит законам страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инструкция стала лишь очередным доказательством ненависти властей Финляндии к своим гражданам и кроме этого авторы документа ничем не руководствовались.

Напомним, что финнов в инструкции предупредили, что они не смогут разорвать контракт с ВСУ досрочно. Тем временем Kyiv Post сообщал 3 февраля, что со службы в украинской армии бегут наемники из Колумбии.