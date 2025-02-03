Финнов предупредили о невозможности досрочного прекращения контракта с украинской армией

Финские дипломаты предупредили своих сограждан, желающих отправиться на Украину в качестве наемников. По их заявлению, заключившие контракт с ВСУ не могут разорвать его досрочно. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее уже сообщалось, что на сайте финского МИД размещена инструкция для тех, кто хочет воевать в украинской армии. Дипломаты подчеркнули, что это не запрещено законом Финляндии. В то же время финским гражданам надо понимать, что им придется служить весь срок контракта, так как прекратить его досрочно практически нереально.

«Министерство иностранных дел не может содействовать заключению или расторжению контракта», — предупредили финнов.

Также было заявлено, что тем, кто получит ранения на Украине, не будет оказываться какая-либо государственная помощь. Раненых не будут эвакуировать в Финляндию, а также лечить за ее счет. Вся медпомощь будет оказываться исключительно украинской стороной.

Ранее сообщалось, что финская компания Insta Group Oy разработала новый беспилотник-камикадзе, который планируют поставлять украинской армии. Этот дрон несет заметно больше взрывчатки, а также имеет большую дальность. Сначала его будут отправлять только в ВСУ, затем БПЛА выставят на рынки стран НАТО.