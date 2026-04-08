Интернет-изоляция РФ: Клименко заявил, что доступ к мировой науке закрыт на 80%

Разговоры о блокировках российского интернета обычно сводятся к действиям Роскомнадзора и ограничениям внутри страны. Однако, как заявил Hi-Tech Mail председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, реальность куда сложнее и тревожнее: блокировка российского сегмента Сети уже происходит, причем сразу с двух сторон — и снаружи, и изнутри. Эксперт прямо сказал, что «в некотором смысле мы уже заблокированы снаружи», и эта внешняя изоляция оказалась жестче, чем принято думать.

По его словам, чтобы понять масштаб проблемы, достаточно посмотреть на доступ к научным данным. Огромное количество открытых баз и архивов, которыми еще недавно пользовались российские исследователи, теперь просто не пускают пользователей с IP-адресами из России. Клименко приводит пугающую цифру: заблокировано уже около 80 процентов научного трафика, и оставшиеся 20 процентов постепенно сжимаются. По его мнению, внешние ограничения «жестче, больше и эффективнее», чем внутренние, и последние 20 процентов зарубежного научного трафика тоже будут отрезаны. Именно этим, кстати, объясняется острая потребность научного сообщества в легальном государственном VPN: люди хотят не нарушать закон и при этом не чувствовать себя загнанными лошадьми, а просто работать с мировыми базами знаний.

Эксперт подчеркнул, что отдельная и не менее болезненная тема — зарубежные цифровые сервисы. Клименко честно признает: платформы, которые появились раньше, объективно лучше. У них больше функциональности, шире возможности, колоссальные бюджеты вложены в развитие годами. Российские видеосервисы никогда не догонят Zoom, потому что тот старше, богаче и разнообразнее по опциям — наши будут вечно плестись в роли догоняющих, если ничего не менять. А нужно быть первыми, а не вторыми. То же самое касается профессионального софта вроде Autodesk — лидера в сфере проектирования и обработки цифровой информации. Отечественные продукты действительно догоняют, и современные технологии программирования сократили разрыв, но отставание все еще существует, и никто не знает, сколько лет потребуется, чтобы его окончательно закрыть.

По его мнению, во-первых, политика государственных преференций для российских сервисов — не прихоть и не протекционизм ради протекционизма. Это единственный способ дать молодым платформам шанс развиться, набрать обороты, продемонстрировать свои способности и понять, куда двигаться дальше. Во-вторых, мы должны отдавать себе отчет: внешняя блокада уже реальность, и она только ужесточается. Научный трафик умирает, а надеяться на «открытый интернет» больше не приходится. Таким образом, чтобы не оказаться в полной цифровой изоляции без доступа к знаниям и без конкурентных сервисов, России нужно срочно доращивать свои технологии и одновременно создавать легальные инструменты для работы с тем, что еще остается доступным за рубежом.

