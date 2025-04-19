Инвестиции вместо оружия: стало известно об изменениях в подходе Европы к помощи Украине

Стало известно, что европейские страны подумывают о том, что прекратить передавать Украине вооружения. Вместо этого они начнут делать инвестиции в украинский ВПК. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По утверждению издания, все больше стран Европы, которые выступают союзниками Украины, задумываются над отказом в передаче оружия. Вместо этого они планируют делать инвестиции в украинские предприятия, которые станут самостоятельно выпускать все необходимое для ВСУ.

Причиной таких раздумий стало исчерпание арсеналов в Европе. Запасы вооружений в них закончились, а оставшееся необходимо самим владельцам, чтобы их армии не потеряли боеспособность. Свой фактор также вносит то, что США прекратили передавать технику и боеприпасы Киеву. В ЕС понимают, что даже с помощью Великобритании они не справятся с поставками на Украину в нужных для того объемах.

Ранее на Западе назвали настоящим подарком для Путина публичное заявление госсекретаря Рубио. Тот допустил, что США выйдет из мирных переговорах, если в скором будущем в них не возникнет прогресса. Такой сценарий СМИ оценили как очень благоприятный для России.