Ирак направил ООН ноту протеста в связи с пролетом израильских самолетов

Ирак подал жалобу в ООН на нарушение воздушного пространства ЦАХАЛом. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на Иракское агентство новостей IRNA.

Ирак направил официальную жалобу в Организацию Объединенных Наций на нарушение своего воздушного пространства израильскими самолетами для осуществления нападения на Исламскую Республику Иран 26 октября. Соответствующую информацию подтвердил представитель правительства Ирака, обратив внимание на обеспокоенность страны в связи с такими инцидентами.

Данная жалоба подчеркивает напряженность в регионе и призывает к соблюдению международных норм и уважению суверенитета Ирака. Ожидается, что ООН рассмотрит ситуацию и примет необходимые меры.

Ранее Израиль заявил об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана.