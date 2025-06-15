Ирак подаст жалобу в Совбез ООН из-за нарушения Израиля его воздушного пространства
Премьер Ирака заявил о готовности страны помочь Ирану справиться Израилем
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Ирак подаст официальную жалобу в Совбез ООН в связи с нарушением Израиля его воздушного пространства. Об этом сообщается на официальном портале правительтства арабской республики.
Кроме того премьер Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в воскресенье, 15 июня, о готовности страны помочь Ирану справиться с последствиями израильских ударов.
Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».
В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.
Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.