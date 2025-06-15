Ирак подаст жалобу в Совбез ООН из-за нарушения Израиля его воздушного пространства

Ирак подаст официальную жалобу в Совбез ООН в связи с нарушением Израиля его воздушного пространства. Об этом сообщается на официальном портале правительтства арабской республики.

Кроме того премьер Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в воскресенье, 15 июня, о готовности страны помочь Ирану справиться с последствиями израильских ударов.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.