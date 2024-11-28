Ираклия Кобахидзе утвердили на пост премьер-министра Грузии

Парламент Грузии проголосовал за кандидатуру премьер-министра. На этот пост выбран Ираклий Кобахидзе, об этом сообщило РИА Новости.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что решение было принято депутатами единогласно.

«Восемьдесят четыре — за, ноль — против. Постановление принято», — указал он.

Кобахидзе известен своими амбициозными планами как можно скорее войти в Евросоюз. По его мнению, уже к 2030 году Грузия должна быть принята в ЕС. Он считает, что грузинское общество успешно прошло все этапы евроинтеграции. В отношении России Кобахидзе планирует вести прагматичную политику, которая уже велась до него. Новый премьер утверждает, что при этом для Тбилиси будут сохраняться некие «красные линии», которые Грузия не готова переходить.

До этого сообщалось, что парламент своим голосованием утвердил 14 декабря в качестве даты проведения президентских выборов в Грузии. На этот раз выборы станут проходить не путем всеобщего голосования. Все станет решать коллегия, состоящая из 300 выборщиков.