Иран готовил минные установки в Ормузском проливе во время конфликта

Практически сразу после начала израильских атак на иранские объекты военно-морские силы Ирана приступили к погрузке морских мин на корабли, находившиеся в Персидском заливе.

Данные действия вызвали серьезную обеспокоенность у Вашингтона, который опасался, что Тегеран всерьез рассматривает возможность блокировки стратегически важного морского пути, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа (около 20%). Такая блокада могла бы привести к эскалации конфликта и создать серьезные проблемы для мировой экономики.

По данным Reuters, мины так и не были размещены в проливе и остается неясным, были ли они выгружены обратно на берег. Источники в американском правительстве допускают, что действия Ирана могли быть лишь демонстрацией силы, рассчитанной на то, чтобы произвести впечатление на Вашингтон и что реального намерения перекрывать пролив у Тегерана не было.

Агентство напоминает, что иранский парламент поддержал идею блокировки пролива вскоре после 22 июня, когда США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. Однако окончательное решение по этому вопросу должно было быть принято Высшим советом национальной безопасности Ирана, чего в итоге не произошло.

Ранее сообщалось, что иранские хакеры пригрозили раскрыть письма Трампа.