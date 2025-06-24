Иран и Израиль не заключили соглашение о прекращении огня

На данный момент между Ираном и Израилем нет никакого соглашения о прекращении боевых действий, заявил на своей странице в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Вместе с тем, отметил он, если ЦАХАЛ прекратит "агрессию" до 4 утра (3:30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

"Если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал он.

Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.