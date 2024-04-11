Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

Президенты Ирана Эбрахим Раиси и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили соболезнования главе политического бюро ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков в результате авиационного удара со стороны Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по сектору Газа 10 апреля. Сам Хания, комментируя этот инцидент сообщил, что за годы противостояния с Израилем в палестинском анклаве погибли около 60 его родственников. Гибель сыновей Амира, Мохаммада и Хаза, отметил глава ХАМАС, никак не повлияет на прекращение огня в Газе.

Президент Турции Эрдоган лично связался с Ханией. Он назвал гибель его сыновей и внуков «мученической смертью». Турецкий лидер сообщил, что Израиль обязательно ответит за свои действия, а премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он назвал «палачом».

Глава Ирана Раиси назвал этот случай «вероломным сионистским обстрелом».

Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября 2023 года. В этот день группировка ХАМАС выпустила по Израилю около пяти тысяч ракет, а также вторглась через южную границу в государство.

Ранее британское издание The Sun сообщило о готовности израильских военных нанести удар по ядерным объектам Ирана, если Тегеран соберется отомстить за смерть генерала Мохаммада Резы Захеди, который погиб при ударе ВВС Израиля по дому в Дамаске.