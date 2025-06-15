Iran International: руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации

Власти Ирана начали секретные обсуждения с Россией о возможной эвакуации из ст раны на фоне непрекращающихся ударов со стороны Изравиля. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на информированные источники в Исламской Республике.

По данным источника, Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана, обсуждает с представителями российских властей возможность покинуть страну в случае дальнейшего обострения ситуации из-за атак Израиля.

По информации из надёжных источников, высокопоставленный российский государственный деятель предоставил Хеджази гарантии безопасности и занимается организацией маршрута для его эвакуации вместе с семьёй. Также известно, что подобные договоренности существуют и с другими представителями иранских властей.

В ночь на 13 июня военно-воздушные силы Израиля осуществили атаку на территорию Ирана. По заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, основной целью этой атаки были объекты, связанные с ядерной программой Ирана. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ранее высказал мнение о том, что смена власти в Иране может произойти в результате нанесения Израилем ударов по высшим эшелонам власти этой страны.