Иран может привлечь армию для нанесения удара по Израилю

Иран может нанести более мощный удар по территории Израиля. Для этого власти республики могут задействовать силы регулярной армии. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

К данному решению власти Ирана пришли после подсчета потерь как среди военных, так и среди мирных жителей.

Ранее в нанесении ударов по Израилю принимал участие только Корпус стражей исламской революции.

В субботу, 2 ноября, стало известно, что Иран готовится нанести удар по Израилю в ближайшие два-три дня.

В этот же день власти США предостерегли Иран от нового нападения на Израиль, предупредив, что не смогут сдержать еврейское государство в случае ответа.

Ранее сообщалось о том, что Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных данных.