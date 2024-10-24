Times: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных данных

Израильские власти решили временно приостановить предстоящую операцию против Ирана после утечки информации в американских СМИ о подготовке удара. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на иностранный источник.

В интернете были опубликованы документы, касающиеся перемещения израильских войск и подготовки к удару по Ирану. Эти данные также содержат косвенные подтверждения наличия ядерного оружия у Израиля, что власти страны решительно отрицают. В связи с утечкой информации США начали проводить расследование.

В настоящее время израильские чиновники работают над разработкой альтернативного плана, чтобы избежать противодействия со стороны Ирана, которое может произойти из-за опубликованных данных.

Ранее политолог Гусев назвал виды вооружения мощнее ядерного, которые могут быть у Ирана.