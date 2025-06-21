«Иран может произвести ядерное оружие в течение недели»: Тулси Габбард сдала назад

Руководитель разведывательного управления Соединённых Штатов Америки, Тулси Габбард, высказалась в поддержку заявления президента Дональда Трампа о том, что Иран стремится создать ядерное оружие. Хотя ещё недавно она выражала противоположную точку зрения, считая угрозу ядерной программы Ирана надуманной.

После того как президент США подверг её слова резкой критике, она повторила заявление Трампа о том, что Ирану потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы создать ядерное оружие, «если они решат это сделать». Все остальные ее высказывания она назвала «неточными и вырванными из контекста».

«Нечестные СМИ намеренно вырывают мои показания из контекста и распространяют фейковые новости, чтобы спровоцировать раскол. У Америки есть разведданные, что Иран находится в той точке, когда он может произвести ядерное оружие в течение недель или месяцев, если они решат завершить сборку», — написала Габбард в соцсети X.

В качестве доказательства она предоставила видеозапись слушаний в Конгрессе, которые состоялись в марте. На них она заявила, что, по мнению американской разведки, Иран не занимается разработкой ядерного оружия. Дональд Трамп назвал это утверждение ошибочным.

«Президент Трамп ясно дал понять, что этого не должно произойти, и я согласна», — уточнила Габбард.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал газету, написавшую, что он уже одобрил план удара по Ирану.