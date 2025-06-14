Иран на фоне агрессии Израиля выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия

В иранском парламенте будет рассмотрен законопроект, который предусматривает поэтапное прекращение участия страны в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Об этом стало известно от иранского информационного агентства Khabar Fouri.

Конкретная дата внесения проекта закона о выходе Ирана из ДНЯО не уточняется. Официально данная информация пока не подтверждена.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины для защиты от увеличивающейся иранской угрозы.