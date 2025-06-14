Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью телеканалу Fox News, что часть систем, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, была перемещена из Украины на Ближний Восток. Это произошло в субботу, 14 июня.

Глава Пентагона Пит Хегсет обосновал вывод систем противовоздушной обороны из Украины необходимостью обеспечить безопасность американских военнослужащих, находящихся в регионе Ближнего Востока, от потенциальной угрозы, исходящей от Ирана.

«Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. Мне задали прямой вопрос — действительно ли мы перебросили системы противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток. Я ответил утвердительно», — рассказал министр обороны.

Хегсет отметил, что в современном мире война претерпевает значительные изменения: появляются инновационные технологии и стратегии, а небольшие системы могут стать источником значительной опасности.

«Это пугает, но у нас на местах работают правильные люди, и мы максимально готовы», — заверил шеф Пентагона.

Хегсет заявил, что США намерены гарантировать безопасность своих граждан и военных объектов на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил атаковать базы любых стран, защищающих Израиль.