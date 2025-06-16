Иран нанес ракетные удары по центрам израильской разведки

Воздушно-космические силы Ирана нанесли серию мощных ракетных ударов по центрам разведки Израиля. Атака является ответной за совершенные накануне преступления сионистского режима.

Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Представители департамента по связям с общественностью КСИР также заявили о смерти трех своих военнослужащих.

Информация об ударах в качестве «мести» по разведывательным центрам Израиля была опубликована вместе с сообщением о гибели двух высокопоставленных иранских военных разведки КСИР: командующего разведкой Корпуса Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека.

Ранее сообщалось о том, что сильный пожар возник в Хайфе на месте прилета иранской ракеты.