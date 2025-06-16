Иран нанес ракетные удары по центрам израильской разведки
Иран нанес мощнейшие ракетные удары по разведывательным центрам Израиля
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Воздушно-космические силы Ирана нанесли серию мощных ракетных ударов по центрам разведки Израиля. Атака является ответной за совершенные накануне преступления сионистского режима.
Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Представители департамента по связям с общественностью КСИР также заявили о смерти трех своих военнослужащих.
Информация об ударах в качестве «мести» по разведывательным центрам Израиля была опубликована вместе с сообщением о гибели двух высокопоставленных иранских военных разведки КСИР: командующего разведкой Корпуса Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека.
Ранее сообщалось о том, что сильный пожар возник в Хайфе на месте прилета иранской ракеты.