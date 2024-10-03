Иран обвинил Израиль в наращивании эскалации на Ближнем Востоке

Если Израиль и дальше будет наращивать эскалацию на Ближнем Востоке, то Иран нанесет еще более мощный удар, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Глава государства обвинил Израиль в стремлении расширить кризис в регионе, сообщило информационное агентство ISNA.

Пезешкиан призвал мировых лидеров, в том числе руководство США и европейских стран, не допустить этого. Также он напомнил об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В этом Иран обвиняет Израиль.

Иран, подчеркнул Пезешкиан, хочет мира и стабильности, но готов дать отпор в случае агрессии со стороны Израиля.

Ранее Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль.